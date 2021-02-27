Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi Hasan Paşa Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Yaşar Tetiker’in eşi Müyesser Tetiker (74) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Müyesser Tetiker’in cenazesi Hasan Paşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunçiftlik Mezarlığında toprağa verildi.