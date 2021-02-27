İzmit Yenişehir Mahallesi Özden Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Behlül Günoğdu’nun eşi Güldane Gündoğdu (83) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Demokrat Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Gündoğdu, Brisa emeklisi Orhan Gündoğdu, İzaydaş emeklisi Süleyman Gündoğdu’nun anneleri olan Güldane Gündoğdu’nun cenazesi Hasanağa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.