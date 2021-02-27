İzmit Kabaoğlu Mahallesi Kampüs Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Sabri Kuş’un eşi Zekiye Doğan Kuş (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Zekiye Doğan’ın cenazesi Nebihoca Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökçeler Mezarlığında toprağa verildi.