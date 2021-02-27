Derince Dumlupınar Mahallesi Yeşil Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Ömer Küçük (69) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ömer Küçük’ün cenazesi Bekirdere Yeni Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.