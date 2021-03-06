İzmit Yeşilova Mahallesi Kutlu Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Veysel Kurt Başar’ın eşi Bakiye Başar (94) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Bakiye Başar’ın cenazesi Karaağaç Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.