İzmit Malta Mahallesinde ikamet eden esnaf Mustafa Eski (76) covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Mustafa Eski’nin cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Fidanlık Mezarlığında toprağa verildi.