Derince Mersincik Mahallesinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesinden emekli vinç operatörü Recep Kaya (61) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Recep Kaya’nın cenazesi Mersincik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mersincik Mezarlığında toprağa verildi.