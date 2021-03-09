Kartepe Sarımeşe Merkez Mahallesi Nizam-ı Cedit Caddesi üzerinde ikamet eden Seka emeklisi Recep Akarsu’nun eşi Fergül Akarsu (55) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fergül Akarsu’nun cenazesi Sarımeşe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.