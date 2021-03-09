Kandıra Dalca Mahallesinde ikamet eden emekli esnaf merhum Ahmet Cambazlar’ın eşi Hafize Cambazlar (88) beyinden pıhtı atması sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hafize Cambazlar’ın cenazesi Dalca Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dalca Mezarlığında toprağa verildi.