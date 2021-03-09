İzmit Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi Mehmet Çör (61) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Mehmet Çör’ün cenazesi Tavşantepe Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.