İzmit Doğan Mahallesi 16. Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Dursun Ali Varol (90) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Dursun Ali Varol’un cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.