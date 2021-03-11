Derince Kaşıkçı Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Ahmet Saydık’ın eşi Fatma Saydık (93) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Saydık’ın cenazesi Kaşıkçı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaşıkçı Köy Mezarlığında toprağa verildi.