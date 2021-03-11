Derince Yavuz Sultan Mahallesinde ikamet eden Tüpraş’tan emekli Hüseyin Avni Balta (65) yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Avni Balta’nın cenazesi 60 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.