Kandıra Beylerbeyi Mahallesinde ikamet eden çiftçi Sezgin Kurcan (56) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk babası olan Sezgin Kurcan’ın cenazesi Beylerbeyi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beylerbeyi Mezarlığında toprağa verildi.