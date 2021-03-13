İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Semerkand Caddesi üzerinde ikamet eden emekli esnaf Hasbi Arıcan (74) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hasbi Arıcan’ın cenazesi Hayırseverler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.