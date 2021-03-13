İzmit Çayırköy Mahallesi Gölkent 1.Etapta ikamet eden Mali Müşavir, uzlaşmacı Savaş Yıldız (59) kan iltihaplanması nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Savaş Yıldız’ın cenazesi Karaağaç Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.