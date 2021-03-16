İzmit Malta Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi adresinde ikamet eden maliyeden emekli Altan Doğan’ın eski eşi Havva Doğan (65) koronavirüs nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Havva Doğan’ın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.