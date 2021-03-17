İzmit Yenidoğan Mahallesi Kaya Sokak üzerinde ikamet eden, Goodeyar’dan emekli Osman Ayyıldız’ın eşi Ümmühan Ayyıldız (71) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Ümmühan Ayyıldız’ın cenazesi Beylerbeyi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beylerbeyi Mezarlığında toprağa verildi.