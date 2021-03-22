İzmit Tepecik Mahallesi Limonluk Geçidi Sokak üzerinde ikamet eden Petkim emeklisi Aziz Dinçer (71) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Aziz Dinçer’in cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.