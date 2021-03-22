Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan merhum İsmet Yiğit’in eşi Gülizar Yiğit (82) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Gülizar Yiğit’in cenazesi Cımbızlar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yörükler Mezarlığında toprağa verildi.