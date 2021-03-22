İzmit Sanayi Mahallesi Yudum Sokak üzerinde ikamet eden işçi emeklisi Ramazan Kaya (71) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ramazan Kaya’nın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.