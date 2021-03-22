İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesinde ikamet eden petrol ofisinden emekli Ramazan Bayraktar (58) kas rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ramazan Bayraktar’ın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.