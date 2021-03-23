İzmit Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan merhum Yener Balıkçı’nın eşi Emine Balıkçı (75) beyinden pıhtı atması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Emine Balıkçı’nın cenazesi Tavşantepe Yeni Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.