İzmit Eseler Mahallesi Eseler Caddesi üzerinde ikamet eden çiftçi Hakkı Suat (76) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hakkı Suat’ın cenazesi Eseler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eseler Mezarlığında toprağa verildi.