Gölcük Topçular Mahallesi Akif Öğretmen Sokak üzerinde ikamet eden Değirmendere Sinopy Pizza’nın sahibi Ersin Gürsoy (49) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Ersin Gürsoy’un cenazesi Değirmendere Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.