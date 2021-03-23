İzmit Zabıtan Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi üzerinde ikamet eden eski Seka Kağıt Fabrikası yemekhanesi aşçıbaşılarından Reşat Nalbant’ın eşi Hanife Nalbant (72) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hanife Nalbant’ın cenazesi Seka Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.