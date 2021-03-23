İzmit Bekirdere Mahallesi Hürrem Sokak üzerinde ikamet eden Seka emeklisi Hasan Yılmaz (87) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hasan Yılmaz’ın cenazesi Dalca Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dalca Mezarlığında toprağa verildi.