İzmit Şirintepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum İsmail Toprak’ın eşi Nurhan Toprak (85) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nurhan Toprak’ın cenazesi Orhan Gazi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.