İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi üzerinde ikamet eden esnaf Nuri Bayraktar (86) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Nuri Bayraktar’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.