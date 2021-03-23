İzmit Gültepe Mahallesi Mustafa Karakaş Sokak üzerinde ikamet eden çiftçi merhum İsmail Cebe’nin eşi Nimet Cebe (82) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Nimet Cebe’nin cenazesi Nusretiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nusretiye Mezarlığında toprağa verildi.