Derince Dumlupınar Mahallesi Kahramanlar Caddesi’nde ikamet eden, pazarcı merhum İlyas Yılmaz’ın eşi, 6 çocuk annesi Hayriye Yılmaz (96) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Yılmaz’ın cenazesi Dumlupınar Camii’nden alınarak Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.