İzmit Tepeköy Mahallesi Başak Sokak’ta ikamet eden çiftçi merhum Hüseyin Kılıç’ın eşi, 5 çocuk annesi Mihriye Koç (94) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Kılıç’ın cenazesi Yeşilova Merkez Camii’nden alınarak Tepeköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.