İzmit Durhasan Mahallesi’nde ikamet eden, emekli esnaf merhum Nazmi Turan’ın eşi, 5 çocuk annesi Nurten Turan (82) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Turan’ın cenazesi Solaklar Camii’nden alınarak Solaklar Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.