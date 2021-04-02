İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde ikamet eden Müteahhit İmdat Günay’ın eşi Meryem Günay (62) aort damarı patlaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Meryem Günay’ın cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.