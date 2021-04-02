Başiskele Fatih Mahallesi Arapoğlu Sokak üzerinde ikamet eden SSK emeklisi Recep Aktürk (67) beyinden pıhtı atması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Recep Aktürk’ün cenazesi Servetiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Servetiye Mezarlığında toprağa verildi.