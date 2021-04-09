Derince Yenikent Mahallesi Pehlivan Sokak üzerinde ikamet eden Seka emeklisi Cemalettin Özkanlı (85) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Cemalettin Özkanlı’nın cenazesi Tavşantepe Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.