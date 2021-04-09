Cumhuriyet Parkı mevkiinde eski Şehir Berberi’nin sahibi merhum Şükrü Yıldız’ın eşi Fatma Yıldız (62) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Yıldız’nın cenazesi Topçular Kocatepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.