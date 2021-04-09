Körfez Fatih Mahallesi Çömlekçi Sokak üzerinde ikamet eden Malülen emekli merhum Yusuf Bulut’un eşi Nimet Bulut (80) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nimet Bulut’un cenazesi Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.