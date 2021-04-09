Kandıra Kerpe Mahallesi Kışla Sokak üzerinde ikamet eden çiftçi İdris Tuncay (76) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İdris Tuncay’ın cenazesi Kıncıllı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıncıllı Mezarlığında toprağa verildi.