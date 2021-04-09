İzmit Topçular Mahallesi Demirci Sokak üzerinde ikamet eden işçi emeklisi İsmet Ustaahmetoğlu (77) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan İsmet Ustamehmetoğlu’nun cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.