İzmit Hacıhasan Mahallesi Hacı Hasan Yokuşu Sokak üzerinde ikamet eden, emekli muhasebeci, 2 çocuk babası Sinan Gülşah(69)akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Emekli denizaltı subayı Kenan Gülşah, Çekül Vakfı başkanı Numan Gülşah’ın kardeşleri olan Sinan Gülşah’ın cenazesi Bağçeşme Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.