İsmail Kurşun
İzmit Bayraktar Mahallesinde ikamet eden, çiftçi 3 çocuk babası İsmail Kurşun(80)böbrek enfeksiyonu ve şeker rahatlıkları nedeniyle vefat etti. Cenazesi Bayraktar Camiinden alınarak Bayraktar Mezarlığında toprağa verildi.
- Doğum:16 Oca 2021 - 16 Nis 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.