Derince Çınarlı Mahalles Nihat Erim Caddesi mevkiinde ikamet eden Petrol Ofisinden emekli Muzaffer Kıray (85) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Muzaffer Kıray’ın cenazesi Acısu Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Acısu Fatih Sultan Mehmet Mezarlığında toprağa verildi.