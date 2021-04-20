İzmit Yenidoğan Mahallesi Girgin Sokak üzerinde ikamet eden esnaf Nafız Poyraz’ın eşi Naciye Poyraz (79) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Naciye Poyraz’ın cenazesi Reyhan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.