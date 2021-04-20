İzmit Yenişehir Mahallesi Sevgili Sokak üzerinde ikamet eden Pirelli’den emekli Neral Yıldız (54) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Neral Yıldız’ın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ket Mezarlığında toprağa verildi.