Kartepe İstasyon Mahallesi Gaziemir Caddesi mevkiinde ikamet eden Goodyear’dan emekli Mehmet Topçu’nun eşi Nuriye Topçu (76) mide rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Nuriye Topçu’nun cenazesi Yuvacık Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğantepe Mezarlığında toprağa verildi.