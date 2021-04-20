Gölcük İpekyolu Mahallesi Cevat Sunay Caddesi üzerinde ikamet eden Karamürsel Askeri Eğitim Merkezinden emekli Taner Karadeniz (61) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Taner Karadeniz’in cenazesi Kervansaray Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.