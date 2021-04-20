Derince Sırrıpaşa Mahallesi Şengül Sokak üzerinde ikamet eden Star Giyimin sahibi Tuncay Çelik (58) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Tuncay Çelik’in cenazesi Sırrıpaşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.