Karamürsel Kayacık Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde ikamet eden kaptan merhum Hüseyin Kenan Demirsöz’ün eşi Zinet Demirsöz (88) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ziynet Demirsöz’ün cenazesi Kayacık Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.