İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Şenol Sokak üzerinde ikamet eden kamyon fabrikasından emekli Hüseyin Çayır (77) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hüseyin Çakır’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.